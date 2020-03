CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID MILIK DIEGO COSTA ARIAS / Sembra sempre più complicata la permanenza di Arkadiusz Milik al Napoli. L'attaccante polacco, complice anche l'ormai imminente rinnovo di Mertens, sembra intenzionato a non voler restare in Campania e a giocarsi le sue chances altrove. Il contratto dell'ex Ajax scade nel 2021 e il Napoli, per evitare di perderlo a costo zero, sarà costretto a doverlo cedere in estate.

Le pretendenti non mancano: dall'

E proprio il club spagnolo starebbe pensando di imbastire uno scambio con il club azzurro. Tra le fila dei 'Colchoneros' sono infatti diversi i giocatori graditi al Napoli, come riferisce il 'Mundo Deportivo'. Tra questi ci sarebbero Diego Costa, la cui permanenza a Madrid sembra sempre più complessa, ma anche Santiago Arias e Sime Vrsaljko. Il terzino colombiano, complice proprio il recupero fisico del croato, è ormai una terza scelta per Diego Simeone e potrebbe partire a prezzo di saldo. Attenzione però alla concorrenza dell'Inter. Non è poi escluso che il Napoli possa chiedere lui oppure proprio lo stesso Vrsaljko nell'affare.