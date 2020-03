CALCIOMERCATO ROMA DIEGO COSTA ATLETICO MADRID / Diego Costa potrebbe finalmente sbarcare in Italia. L'attaccante 31enne, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, è pronto a lasciare l'Atletico Madrid durante la prossima sessione di calciomercato.

La sua destinazione potrebbe così essere la Serie A, meta alla quale è stato accostato in diverse sessioni di mercato.

A turno il centravanti di origine brasiliana ma con passaporto spagnolo è stato accostato a tutte le big del nostro campionato,ma soprattutto

Calciomercato Roma, Diego Costa vice Dzeko

I giallorossi ci hanno provato nell'estate del 2013 e anche la scorsa estate senza successo. Dalla Spagna sono certi che il club capitolino è pronto a sferrare un nuovo attacco. Il nome di Diego Costa - come riporta 'Mundo Deportivo' - è tra quelli in cima alla lista della spesa di Gianluca Petrachi. La Roma è pronta così a tornare a trattare con l'Atletico Madrid, che di fronte alla giusta offerta lascerà partire il proprio calciatore. Ai Colchoneros farà ritorno Kalinic, che non ha per nulla convinto la dirigenza giallorossa e non verrà riscattato.

L'obiettivo della dirigenza capitolina, dunque, è quello di consegnare a mister Fonseca un nuovo ariete per l'aria di rigore da affiancare ad Edin Dzeko.

