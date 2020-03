JUVENTUS TWITTER AGNELLI SCUDETTO / Sempre più dubbi sulla possibilità di tornare in campo per l'attuale stagione agonistica. L'emergenza coronavirus mette seriamente a rischio la regolare conclusione dei campionati, le varie leghe e la Uefa studiano possibili soluzioni. Prende piede l'ipotesi che tutti vorrebbero scongiurare, quella di una sospensione definitiva dei tornei con ripartenza fissata per la prossima stagione. In quel caso, si avrebbe un assegnazione dello scudetto in Serie A alla squadra prima classificata al momento dello stop, cioè alla Juventus. Uno scudetto che però molti supporters bianconeri non si appunterebbero sul petto con piacere.

E su Twitter, ad un post con scritto "Sarebbe meraviglioso. E sarebbe ancor più meraviglioso se noi dicessimo 'no, grazie!' " appare il like del presidente bianconero Andrea

