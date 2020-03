CORONAVIRUS QUIRINALE MATTARELLA / Sergio Mattarella si è espresso ieri sull'emergenza Coronavirus, lanciando un messaggio chiaro e diretto all'Europa.

Il Quirinale è però incappato in una simpatica gaffe, visto che ha pubblicato sulla piattaforma Youtube della Presidenza della Repubblica il video non "tagliato" del discorso del presidente. Nel corso del videoha dovuto interrompersi per un piccolo colpo di tosse e a quel punto qualcuno dei collaboratori gli ha fatto notare che la pettinatura non era propriamente a posto. "C'ha un ciuffetto" afferma uno dei collaboratori. Il presidente a quel punto si passa una mano sui capelli ed esclama: "Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io...". Il video è stato rimosso poco dopo, ma le parole del presidente non sono passate inosservate