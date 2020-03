CALCIOMERCATO MILAN REINA RODRIGUEZ / Ceduti in prestito a gennaio rispettivamente a Psv Eindhoven ed Aston Villa, Ricardo Rodriguez e Pepe Reina potrebbero tornare a giugno al Milan e continuare a vestire il rossonero.

Lo riferisce 'Tuttosport', che sottolinea come i due giocatori potrebbero essere due componenti della rosa rossonera della prossima stagione.

Il portiere spagnolo, in prestito secco in Inghilterra, tornerà certamente a Milano. Il suo futuro è legato soprattutto a quello di Gigio Donnarumma. Il Milan sembra intenzionato a riportare alla base Plizzari e la presenza di Reina potrebbe rendere più facile l'inserimento del classe 2000. Rodriguez invece potrebbe restare per un contenimento dei costi, sempre che non venga riscattato dal Psv. Il Milan cerca alternative a Theo Hernandez, ma trovare profili esperti e a basso costo non è semplice: per questo il giocatore potrebbe restare. Ma certamente ci sarà da fare i conti anche con la sua volontà. Con un Europeo da disputare, il terzino elvetico vorrà cercare di giocarsi tutte le chance per la convocazione.