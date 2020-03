CALCIOMERCATO INTER MAROTTA MARCOS ALONSO KOSTIC / L'Inter pianifica il suo calciomercato estivo tornando all'assalto di obiettivi già monitorati in passato e che ora possono tornare d'attualità. Nerazzurri che avranno bisogno di un rinforzo adeguato sulla fascia sinistra e che secondo 'Tuttosport' tornano alla carica innanzitutto per Marcos Alonso. Lo spagnolo, secondo i rumours in Inghilterra, è stato messo tra i cedibili dal Chelsea, che giocoforza non potrà più chiedere i 35 milioni avanzati a gennaio.

La cifra dunque potrebbe essere molto più abbordabile per, che in alternativa pensano a un altro vecchio pallino. Vale a dire Filip, giocatore dell'che sembra avere le caratteristiche perfette per il gioco di

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

ESCLUSIVO Lupo su Tonali: "Juventus o Inter? Ecco la scelta migliore"

Calciomercato Inter, accordo Lautaro-Barcellona: ecco la chiave