Emergenza coronavirus, 25 contagiati nel Valencia

EMERGENZA CORONAVIRUS VALENCIA / L'emergenza coronavirus, dall'Italia, si è propagata anche nel resto d'Europa, con gli altri paesi che a loro volta fanno i conti con l'esplosione di morti e contagi. Particolarmente seria la situazione in Spagna, il paese forse più colpito del continente insieme al nostro. Il calcio non fa eccezione e a pagare un tributo piuttosto elevato è stato il Valencia, in seguito al match di Champions League disputato a Milano contro l'Atalanta a febbraio, che secondo le ricostruzioni ha avuto una parte importante nella diffusione del contagio tra il nostro paese e la penisola iberica. Secondo quanto si apprende da 'Marca', il totale dei contagiati nel club ammonterebbe a 25 persone, ossia 10 giocatori della prima squadra e 15 membri dello staff tecnico.

In ognuno di questi casi, dovrebbe trattarsi di contagiati asintomatici. Al momento, quanto ai giocatori contagiati, si conoscono con certezza solo i nomi di, che hanno comunicato la loro condizione pubblicamente. Per quanto riguarda l'identità degli altri, il club ha mantenuto finora uno stretto riserbo per garantire la loro privacy. Il Valencia resta in stretto contatto con tutti i propri tesserati e non solo per monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e definire durata e termini dell'isolamento.

