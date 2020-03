Calciomercato Juventus, avanti tutta Dybala per il rinnovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO / Aria di incertezza in tutto il mondo del calciomercato per l'emergenza coronavirus, ma ci sono dei punti fermi. Uno di questi è che la Juventus vuole assolutamente trattenere Paulo Dybala.

Appena possibile bisognerà riallacciare i fili per il contratto dell'argentino, in scadenza nelnon vuole assolutamente farsi trovare impreparato, il rischio da non correre assolutamente, secondo 'Tuttosport', è quello di arrivare alla penultima stagione dell'accordo con la 'Joya' senza il rinnovo e dunque non solo di perderlo, ma anche di farlo a condizioni svantaggiose. Entro l'estate, la società bianconera proverà a mettere la nuova intesa nero su bianco.

