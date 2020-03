JUVENTUS STIPENDI RONALDO CHIELLINI / La Juventus risponde presente all'appello del capitano Giorgio Chiellini. I bianconeri, su input del difensore, sono pronti a ridursi lo stipendio. Come riportato da 'Tuttosport', i big dello spogliatoio, da Cristiano Ronaldo a Buffon e Bonucci si sono detti d'accordo con la proposta del capitano. L'opzione principale, al momento, è quella di rinunciare ad una mensilità e mezzo di stipendio, a prescindere da se e quando si riprenderà.

Le altre ipotesi avanzate da Chiellini riguardano il pagamento del mese di marzo, seguito dallo stop agli stipendi fin quando non si riprenderà a giocare, oppure la ripresa degli emolumenti quando si tornerà in campo, ma in maniera dilazionata nel tempo. La squadra potrebbe inoltre anche rinunciare a due mesi su quattro di stipendio in caso di sospensione definitiva della Serie A.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, contromossa per Ferran Torres

Juventus, fuga Higuain: il punto sulla normativa