CALCIOMERCATO LUGLIO DICEMBRE FIFA / La gravità dell'emergenza coronavirus spinge il mondo del calcio a misure eccezionali. Non si sa se l'attuale stagione agonistica potrà essere salvata, la Uefa e le federazioni nazionali ci proveranno con tutte le loro forze. Intanto, si studia una rivoluzione epocale nel calciomercato, con il benestare della Fifa. Oltre al possibile prolungamento delle scadenze contrattuali per la stagione in corso oltre il 30 giugno, se dovessero rendersi necessari, si sta pianificando, come si legge oggi sulla 'Gazzetta dello Sport', una maxi finestra di mercato aperta dalla conclusione degli attuali campionati fino al 31 dicembre 2020.

In questo modo, le società, alle prese con problematiche economiche che solo alla fine dell'emergenza risulteranno chiare fino in fondo, avrebbero molto più tempo per organizzare le proprie strategie e cercare di condurre in porto trattative alle migliori condizioni possibili per evitare di gravare in maniera forse insostenibile sui propri bilanci.

