EMERGENZA CORONAVIRUS DECRETO CONTE / I dati sull'emergenza coronavirus, in questo momento, non autorizzano grande ottimismo: nella sola giornata di ieri, quasi mille morti e circa 4400 contagiati in più. Ecco perché la data del 3 aprile, certamente, non sancirà la fine del lockdown in Italia. Quel giorno, anzi, come riportato dal 'Corriere della Sera', il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte varerà un nuovo Dpcm che dovrebbe prolungare almeno di altri 15 giorni, quindi fino al 18 aprile, le restrizioni agli spostamenti e le chiusure per quanto concerne le aziende non essenziali.

C'è la consapevolezza di non poter allentare minimamente i divieti in essere, non fermandosi al momento i contagi, ma sono allo studio alcune deroghe a favore delle aziende per evitare che il tessuto produttivo del paese vada ancora più in difficoltà di quanto avvenuto finora.

