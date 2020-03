CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / In Spagna ne sono certi: il Barcellona ha in mano l'accordo per Lautaro Martinez. I blaugrana avrebbero convinto l'attaccante argentino a trasferirsi al Camp Nou nella prossima stagione, stando al resoconto di 'Sport'.

Nonostante le difficoltà economiche derivanti dall' emergenza coronavirus , il Barça vuole a questo punto trovare l'intesa con l'per mettere a segno l'affare.

Calciomercato Inter, Lautaro verso il Barcellona: tutti i retroscena

Il quotidiano spagnolo riferisce di contatti decisi tra Lautaro, il suo entourage e il club catalano fin dal mese di dicembre, lontano da sguardi indiscreti. L'assalto decisivo a febbraio, quando il Barcellona avrebbe assicurato all'argentino la maglia da titolare per la prossima stagione, a prescindere dalla presenza o meno di Suarez: si parla di una squadra a trazione anteriore nella prossima stagione, con due prime punte in campo. Lautaro vuole realizzare il suo sogno di giocare con Messi, ma pone una unica condizione al Barcellona: quello di trovare un accordo amichevole con l'Inter. Nonostante tutto infatti il giocatore si trova bene in nerazzurro e non vuole fare uno sgarbo al suo attuale club forzando la situazione. I milanesi avrebbero già in mano una corposa offerta dall'Inghilterra - si parla di Chelsea o Manchester City - ma Lautaro vuole solo il Barça.

