DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Ieri è stato il giorno più nero per l'Italia nell'emergenza coronavirus. 969 i morti e 4.401 i nuovi contagi, le vittime sono salite quindi a 9.134 e gli attuali malati a 66.414. Giornata che si è conclusa con la preghiera del Papa in una piazza San Pietro deserta e col messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Europa. Difficoltà crescenti anche in Francia e Spagna, dove i numeri iniziano a salire.

Sempre maggiore incertezza, nel mondo del calcio, su una possibile ripresa, che a queste condizioni potrebbe non avvenire prima di giugno, o, per questa stagione, non avvenire affatto. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

10.20 - In un tweet, la Protezione Civile annuncia che il Capo Dipartimento Borrelli, rimessosi dall'influenza, è tornato al centro operativo stamani.

10.00 - "La Francia è al fianco dell'Italia, non voglio una Unione Europea divisa: non si deve ridurre a un'unione monetaria, ma servono azioni condivise". Queste le dichiarazioni del presidente della Francia, Emmanuel Macron.

9.55 - "Estendere il reddito di cittadinanza, la tenuta democratica è a rischio: si rischia la polveriera sociale". Lo dichiara il ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, a 'Repubblica'.

9.00 - Conte allungherà le restrizioni fino al 18 aprile: il nuovo Dpcm dovrebbe essere varato venerdì