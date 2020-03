DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Ieri è stato il giorno più nero per l'Italia nell'emergenza coronavirus. 969 i morti e 4.401 i nuovi contagi, le vittime sono salite quindi a 9.134 e gli attuali malati a 66.414. Giornata che si è conclusa con la preghiera del Papa in una piazza San Pietro deserta e col messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Europa. Difficoltà crescenti anche in Francia e Spagna, dove i numeri iniziano a salire. Sempre maggiore incertezza, nel mondo del calcio, su una possibile ripresa, che a queste condizioni potrebbe non avvenire prima di giugno, o, per questa stagione, non avvenire affatto. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

22.54 - La Regione Campania ha diffuso i dati aggiornati relativi a oggi sul contagio da COVID-19: 170 positivi (1752 totali) su 1086 tamponi (11679 totali).

22.05 - Con una nuova ordinanza ufficiale, la Regione Campania ha prolungato lo stop totale delle attività fino a martedì 14 aprile.

20.00 - Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, in conferenza stampa attacca la reazione dell'Europa nei confronti dell'emergenza Coronavirus: "L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia. La storia non avverte quando arriva". (CLICCA QUI)

19.20 - Si attendono nuove dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte, che parlerà in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

18.10 - Aggiornato il bollettino italiano: il totale delle persone positive è pari a 70065, 3651 pazienti in più rispetto a ieri; di questi 3856 si trovano in terapia intensiva, 26676 sono ricoverati con sintomi. Il numero di nuovi deceduti, purtroppo, è pari a 889. Il totale dei guariti è invece di 12384 unità, 1434 persone in più oggi.

16.43 - Il Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese: "La situazione generale mi preoccupa tanto, se andiamo a vedere i dati di ieri mi viene da pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto. Serve Europa unita per un solo fine"

16.09 -Da lunedì prossimo la Russia chiuderà completamente le sue frontiere per arginare la diffusione del coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità di Mosca.

14.40 - Nuova dichiarazione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca attraverso un comunicato stampa: "Alle misure rigorose prese per combattere il contagio è indispensabile aggiungere da subito misure di sostegno alle famiglie, di aiuto a singoli cittadini in difficoltà, e a quei settori su cui il prolungarsi della crisi pesa in maniera drammatica. A tal fine la Regione intende definire una piattaforma, un programma di aiuti da sottoporre da subito, entro martedì, al Governo nazionale. In alcuni casi si tratta davvero di garantire il pane alla povera gente".

14.30 - Anche Carlo Ancelotti si è espresso sull'emergenza Coronavirus: "Faremo i conti con un altro calcio. Liverpool-Atletico? Klopp mi ha detto che far giocare la partita in quelle condizioni è stato un atto criminale, penso che avesse ragione".

14.05 - Intervista esclusiva a Antonio Floro Flores: "Dai politici luoghi comuni sui calciatori, non lo accetto".

13.50 - Il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ringrazia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole di ieri: "Ha parlato alla nazione con parole straordinarie, indicando all'Italia e all'Europa come procedere. Siamo a fianco dell'Italia che sta dando segnali positivi nella traiettoria dell'epidemia. E' una lezione per il mondo intero".

13.45 - "Bisogna dire la verità agli italiani: con il virus dovremo convivere per mesi e mesi. Per questo adesso bisogna riaprire fabbriche e scuole", parole queste di Renzi che stanno facendo discutere.

13.05 - Il Capo Dipartimento Borrelli è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del DPC.

13.00 - Lo Spallanzani ha diramato il proprio bollettino: i pazienti positivi al Covid-19 sono in totale 210. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 138.

12.50 - Restrizioni fino al 20 aprile in Germania, lo ha detto il capo di gabinetto della cancelleria tedesca, Helge Braun: "Non considereremo alcun allentamento delle restrizioni prima del 20 aprile, fino ad allora, tutte le misure rimarranno in vigore".

12.40 - Novità importanti a Wuhan: sei linee della metropolitana hanno ripristinato il servizio limitato nell'epicentro del coronavirus in Cina. La provincia dell'Hubei ha rimosso tutti i 1.450 posti di blocco autostradali, tranne i 51 nella capitale Wuhan

11.45 - Il Quirinale pubblica il fuorionda del presidente Mattarella: "I capelli? Anche io non vado dal barbiere..."

11.35 - Il Valencia è tra i club più colpiti nel panorama mondiale: sono ben 25 i contagi tra giocatori e membri dello staff

11.20 - Contagi in rapida crescita in Spagna, stando al report de 'El Pais' superata quota 65mila. I morti sono invece oltre 5mila.

11.00 - Il coronavirus stravolge il Fair Play Finanziario, l'Uefa pensa a come ridurlo

10.45 - Il presidente dell'Atalanta Percassi parla a 'RTL': "Bergamo non deve mollare"

10.20 - In un tweet, la Protezione Civile annuncia che il Capo Dipartimento Borrelli, rimessosi dall'influenza, è tornato al centro operativo stamani.

10.00 - "La Francia è al fianco dell'Italia, non voglio una Unione Europea divisa: non si deve ridurre a un'unione monetaria, ma servono azioni condivise". Queste le dichiarazioni del presidente della Francia, Emmanuel Macron.

9.55 - "Estendere il reddito di cittadinanza, la tenuta democratica è a rischio: si rischia la polveriera sociale". Lo dichiara il ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, a 'Repubblica'.

9.00 - Conte allungherà le restrizioni fino al 18 aprile: il nuovo Dpcm dovrebbe essere varato venerdì