Calciomercato Milan, colpo Fekir: la scelta del Betis

CALCIOMERCATO MILAN FEKIR BETIS / Nei giorni scorsi è rimbalzata dalla Spagna la notizia di un Milan tornato con forza su Nabil Fekir.

Il centrocampista francese, trasferitosi in estate al, è finito nel mirino dei rossoneri, pronti a mettere sul piatto un'offerta da benIl club italiano però non è l'unico sulle tracce dell'exche piace anche adMadrid e

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Milan CLICCA QUI

Strapparlo al Betis non dovrebbe essere facile, come ipotizzato nei giorni scorsi: 'Estadio Deportivo', infatti, riporta che il club andaluso non avrebbe alcuna esigenza di vendere i suoi 'pezzi' migliori, tra cui l'ex Lione, anche in caso di mancata qualificazione in Europa. Un addio, dunque, avverrà solo di fronte ad offerte irrinunciabili o per accontentare una volontà di Fekir.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Andre Silva: la posizione dell'Eintracht