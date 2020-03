JUVENTUS CARRAGHER CRISTIANO RONALDO MESSI / Un duello infinito. Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo contro Messi. Due mondi differenti, due schieramenti opposti. Chi è più forte? Difficile sbilanciarsi.

Anche se Jamie, leggendario ex difensore del Liverpool, una sua opinione sul tema ce l'ha.

Intervistato da 'CaughtOffside', Carragher infatti ha sentenziato: "Non sento nessuno dire che Maldini è stato un cattivo difensore perché ha giocato sempre nel Milan, per cui cosa cambia con Messi? Do i meriti a Ronaldo per tutto quello che ha realizzato in diversi Paesi, ma penso che abbia cambiato squadre perché si è reso conto di essere dietro a Messi. In questo modo può dire di aver vinto campionati, che è stato il migliore in diversi Paesi... Così ha trovato il modo per distinguersi da Messi".