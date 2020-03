EMERGENZA CORONAVIRUS TOLOI / Rafael Toloi è tra i protagonisti della grande stagione dell'Atalanta. Oggi, però, è difficile parlare parlare di calcio, soprattutto per uno che gioca per la squadra di Bergamo, città tra le più colpite dal coronavirus "Prima o poi torneremo a giocare, ma in questo momento è difficile pensare al calcio - ammette ai microfoni del Corriere - Mi sento bergamasco, amo la città e la sua gente. Mi dispiace molto per tutto quello che sta accadendo. È un periodo complicato per tutta Italia e purtroppo Bergamo è la città più colpita. Abbiamo perso tante persone, ma sono sicuro che insieme supereremo questo momento e torneremo tutti a sorridere.

Ma, ripeto, non è facile".

VALENCIA-ATALANTA - "La partita di Champions League può aver inciso sui contagi? Per me è presto per dirlo ed è pesante affermarlo. Soprattutto perché non ci sono basi scientifiche e perché ci sono molti altri aspetti da considerare sul contagio".

