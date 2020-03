Coronavirus, ecco come il Real Madrid resiste al taglio degli stipendi

REAL MADRID STIPENDI CORONAVIRUS / Mentre i suoi acerrimi rivali, Barcellona e Atletico Madrid, rendono pubblica la volontà di tagliare gli stipendi dei calciatori per limitare gli enormi danni dell'emergenza COVID-19, il Real Madrid continua a tenere botta. Le paghe non si toccano: i dipendenti saranno tutti pagati anche nel peggiore degli scenari, la cancellazione dei match restanti, che a Concha Espina reputano poco probabile. C'è ottimismo sul ritorno in campo da qui a due mesi ed è forse anche per questo che Florentino Perez continua a tranquillizzare i suoi lavoratori.

Coronavirus, il Real Madrid tiene duro: niente tagli agli stipendi

Ma non basta l'ottimismo, ovviamente.

Il presidente blanco lo fa anche perché ha le spalle molto coperte: come sottolinea oggi 'AS', negli ultimi 10 anni (dal 2009, quando Florentino è tornato al timone), la società ha accumulato un utile netto di 324 milioni, grazie alla grande attenzione a spendere senza mai andare oltre i ricavi. I costi salariali del Real Madrid raggiungono 'appena' 394 milioni di euro, che scendono a 283 se si considerano unicamente rosa e staff tecnico della prima squadra di calcio: cifre lontane dal fatturato astronomico che generano i blancos, 757 milioni. Il Barça è stato meno virtuoso e, non a caso, aveva pianificato di incassare circa 120 milioni entro il 30 giugno, molto prima dell'esplosione della crisi: i catalani sborsano 541 milioni per gli stipendi (di cui 427 per la prima squadra), con un fatturato di 836 milioni. Differenze che, mai come in questi giorni, si fanno sentire ed obbligano a stringere i cordoni della borsa.

