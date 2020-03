SERIE A DIACONALE LAZIO SCUDETTO / Torna a parlare Arturo Diaconale, portavoce della Lazio. Serie A spaccata in due, tra club che vogliono chiudere la stagione e chi vorrebbe riprendere quando sarà finita l'emergenza coronavirus:

"Ci sono alcune società che hanno espressamente chiesto che il campionato venga annullato - ammette ai microfoni di 'Top Calcio 24' - Altre, tra cui la Lazio, chiedono che il campionato possa completarsi in maniera tale da evitare problemi generali che porterebbero a dei disastri e fallimenti di parecchi club. Ovviamente si riprenderebbe quando le condizioni lo permetterebbero. Non mi sembra che ci sia questa spinta a tornare in campo a tutti i costi.

Io sostengo le mie tesi in amore di verità, si sta verificando un fenomeno che gli interessi della Lazio vengono visti come interessi egoistici e quelli di altre società come interessi virtuosi..."

"La Juve sta cercando di chiudere il campionato per avere assegnato il titolo? Si alimentano sospetti di questo genere ma non è automatico che chiudendo il campionato si assegna il titolo alla Juventus - prosegue Diaconale - lo stesso discorso vale per la Lazio, se si torna in campo mica è detto che lo vinciamo noi. Analizzando oggettivamente, la Juventus e l'Inter hanno più difficoltà nel riprendere in poco tempo per via di calciatori che sono andati via e che quando torneranno dovranno stare in quarantena per 14 giorni".

