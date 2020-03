Calciomercato Milan, futuro Andre Silva: la posizione dell'Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA EINTRACHT / Futuro da scrivere per André Silva. L'attaccante portoghese si è trasferito all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito, durante la sessione estiva di calciomercato, nell'affare che ha portato Ante Rebic al Milan. Entrambi i calciatori si sono legati ai nuovi rispettivi club fino al 30 giugno 2021; poi - se non dovesse essere trovato un accordo - i due attaccanti faranno ritorno a casa.

Il Milan appare sodisfatto delle prestazioni fornite dal croato ma va trovato il giusto prezzo per essere riscattato. Dalla Germania giungono notizie positive per quanto l'ex Porto: l'Eintracht, infatti, vorrebbe continuare la sua avventura con l'attaccante. Una buona notizia per i rossoneri.

Serve adesso la definitiva quadratura del cerchio ma la volontà delle quattro parti sembra davvero comune.

Nel frattempo ha parlato Fredi Bobic, direttore sportivo dei tedeschi: "Non ci sono novità per il momento - ha ammesso ai microfoni di 'Kicker' - Zvone Boban è stato licenziato dalla società e Paolo Maldini è risultato positivo al coronavirus. Il Milan ha ben altri problemi a cui pensare che del futuro di André, lo faremo più avanti". Nel corso dell'intervista Bobic ha confermato la crescita del calciatore. Un segnale chiaro di come il riscatto può essere davvero possibile.

