ESCLUSIVO LUPO TONALI / Sandro Tonali sarà sicuramente uno dei nomi più gettonati nel prossimo calciomercato estivo. Il gioiello del Brescia è appetito da tempo dalle big di Serie A, Juventus e Inter su tutte. Il centrocampista classe 2000, valutato almeno 50 milioni di euro dal patron delle 'Rondinelle' Cellino, ha attirato le attenzioni anche all'estero tra cui spiccano PSG e Atletico Madrid.

Fabio Lupo, che ai tempi in cui ricopriva la carica di Direttore sportivo del Palermo cercò di portare Tonali in rosanero, ha però un'opinione diversa sul futuro del talento in forza al Brescia: "Al suo posto, ma è un mio pensiero, farei un ulteriore step andando in una squadra di medio-alto livello e non in un top club. Avrebbe la possibilità di crescere per gradi, di giocare con continuità in un ambiente comunque competitivo e prepararsi così anche nel migliore dei modi per gli Europei del 2021. Poi dopo la rassegna continentale sarebbe il momento giusto per fare il grande salto - le parole in esclusiva a Calciomercato.it dell'attuale Ds del Venezia - E' ancora molto giovane, capisco l'ambizione di giocare in una grande società, però non deve avere fretta. Deve arrivarci per gradi, fare un passo intermedio per essere protagonista in una piazza differente rispetto a Brescia.

Secondo me sarebbe il percorso perfetto per lui: una tappa di assestamento, che gli consentirebbe di arrivare con slancio successivamente in un club di caratura internazionale. Fermo restando, visto quello che sta facendo vedere anche nel suo primo campionato di Serie A, che è già maturo per giocare in squadre del calibro di Juventus o Inter".

Esclusivo Lupo: "In Serie B manca il predestinato alla Tonali"

Difficile trovare ad un anno di distanza un altro Tonali nel campionato cadetto: "Il campionato di Serie B è stato finora molto bello e affascinante, prima dello stop per l'emergenza sanitaria stava regalando grandi emozioni. Ci sono tanti buonissimi talenti dal '98 al 2000 che si stanno mettendo in mostra e che sicuramente hanno le qualità per fare il salto e confrontarsi con la massima serie - sottolinea Lupo ai nostri microfoni - Però non c'è il talento straordinario alla Tonali o alla Zaniolo tanto per fare due nomi. La Serie A può attingere dalla cadetteria tanti ottimi giovani, c'è un patrimonio che fa ben sperare per il calcio italiano, ma almeno in questo campionato non è ancora venuto fuori il predestinato alla Tonali".

