Inter, Ranocchia: "Conte è un guerriero. Ecco il mio futuro"

INTER RANOCCHIA CONTE / Andrea Ranocchia risponde alle domande dei tifosi dalla sua abitazione. Il difensore dell'Inter ha ovviamente parlato dell'attuale situazione legata all'emergenza coronavirus: "Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, la nostra generazione ma anche quella dei nostri genitori non avevano mai vissuto una situazione così, ma dobbiamo tenere duro, lavorare come una squadra per uscirne il prima possibile - si legge sul sito ufficiale del club - Io in questi giorni mi sono preso un po' di tempo per me stesso. Non possiamo far altro che stare in casa, al sicuro, salvaguardando noi e gli altri.

Mi auguro che tutto passi il prima possibile".

FUTURO - "Ci sto pensando a cosa fare dopo, ancora non lo so, mi piacerebbe restare nel mondo del calcio e lavorare con i giovani. Ma ho diverse idee e valuterò quando finirò. La mia è una passione e quindi abbandonarla sarà difficile".

CONTE - "Non è cambiato rispetto al passato, sono cambiati un po' i metodi di allenamento ma lui ha quello spirito guerriero, quel fuoco dentro che l'ha sempre contraddistinto, questa è la sua forza".

MOMENTO DIFFICILE - "Anche a livello calcistico ci sono stati momenti difficili, però sono sempre state occasioni di grande crescita e di presa di coscienza per migliorarsi in futuro. Le difficoltà aiutano a formarti, ad oggi sono soddisfatto di quello che ho fatto e costruito dall’inizio della mia carriera, soprattutto a livello umano, che per un calciatore è importantissimo".

