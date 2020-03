Calciomercato Lazio, da Bastos a Vavro: chi sale e chi scende

CALCIOMERCATO LAZIO VAVRO / Giorni di valutazioni e riflessioni anche in casa Lazio che in attesa di capire quando si potrà tornare a giocare programma le mosse per il futuro del club. Particolare fermento si registra nel reparto difensivo dove ci sono diverse situazioni sotto osservazione.

In cima alla lista delle priorità del club in questo momento ci sono i rinnovi di Acerbi e Luiz Felipe, finito anche nel mirino del Barcellona. Ma non solo.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' non si registrano novità sul fronte Bastos che può partire. Patric, sotto contratto fino al 2022, nell'ultima parte di stagione stava convincendo e può essere confermato. In risalita invece Vavro che inizialmente non ha avuto spazio, ma gode della fiducia del club e dello staff tecnico.