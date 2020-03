ARSENAL ARTETA SOLER VALENCIA / Arrivato a stagione in corso sulla panchina dell'Arsenal, Mikel Arteta è intenzionato a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

E in vista del mercato estivo, il tecnico basco avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo per arrivare a Carlos, talentuoso centrocampista del. Lo assicura 'Fichajes.net', affermando che il giocatore spagnolo sia finito nel mirino dei 'Gunners'. Non sarà però facile convincere la società iberica, che spera di incassare almeno 40 milioni di euro.