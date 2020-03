CORONAVIRUS PAPA FRANCESCO INDULGENZA PLENARIA / Con il mondo devastato dal problema Coronavirus, Papa Francesco direttamente dal Vaticano ha presieduto un momento di preghiera impartendo a tutto il mondo la benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria.

Un momento straordinario dato che viene solitamente celebrato solo a Natale e Pasqua. Il Santo Padre ha celebrato la funzione in una piazza San Pietro completamente vuota e sotto la pioggia. "Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Non lasciarci in balia della tempesta Signore. Nessuno si salva da solo. Dobbiamo avere cura di non seminare panico, ma con responsabilità. La preghiera e il servizio silenzioso sono le nostre armi vincenti".