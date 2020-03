CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / Henrikh Mkhitaryan non ha certamente nascosto il prorpio desiderio di restare alla Roma e sembra che il giocatore armeno sia davvero disposto a tutto per restare in giallorosso. Mkhitaryan ha sottolineato come nella capitale si trovi molto meglio rispetto all'Arsenal, che però per il suo cartellino chiede ancora 25 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Una cifra che la Roma considera elevata e che non è disposta a spendere.

Da qui il fatto che Mino, agente del giocatore, sia al lavoro per tentare di trovare una soluzione . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nel frattempo, sottolinea il 'Corriere dello Sport', Mkhitaryan pur di restare alla Roma sarebbe disposto anche a decurtarsi l'ingaggio per rientrare nei parametri stabiliti dal club giallorosso. La Roma è infatti intenzionata a ridurre i costi degli stipendi, ma la volontà dell'armeno pare davvero chiara. Resta ora da convincere l'Arsenal.

