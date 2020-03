SERIE A LEGA STIPENDI / La Lega Serie A prepara il piano per i tagli degli stipendi: come riporta 'gazzetta.it', il presidente Dal Pino e l'amministratore delegato Luigi De Siervo in una conference call con il presidente dell'Associazione Italia Calciatore Damiano Tommasi hanno anticipato che entro lunedì verrà presentato il piano collettivo per gli stipendi.

Un piano che partirà con la sospensione degli stipendi dei giocatori di: una misura soltanto transitoria che dovrebbe permettere, nelle intenzione delle società del massimo campionato, di gestire in maniera condivisione la situazione in attesa di capire quel che accadrà con il campionato ora sospeso. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, taglio stipendi: le tre proposte di Chiellini

Il tema del taglio degli stipendi dei calciatori è all'ordine del giorno: se in Spagna alcuni club si sono già mossi, Barcellona in primis, in Italia la Juventus ha fatto da apripista con la proposta di Giorgio Chiellini. Tre diverse ipotesi che prevedono la sospensione degli stipendi in maniera graduale in base a se e quando riprenderà la stagione.