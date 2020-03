BRESCIA IMMOBILE CORONAVIRUS DONNARUMMA / "Sono tre settimane che sono chiuso in casa qui a Brescia, l'unica nota positiva è quella di poter vivere la famiglia a tempo pieno. Per il nord Italia e per Brescia è un momento difficile, mando un forte abbraccio a tutti coloro che stanno lottando". A parlare è Alfredo Donnarumma, attaccante del club lombardo, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Donnarumma ha ripercorso la sua carriera, parlando anche del futuro: "Con Immobile duellavamo da ragazzini. Giocavamo sempre contro perché eravamo in due scuole calcio rivali.

Ma fuori dal campo siamo diventati amici, sono molto orgoglioso di ciò che sta facendo".

Tanti gli ex compagni rimasti amici nel mondo del calcio, da Ciccio Caputo a Gianluca Lapadula, passando per Di Lorenzo: "Con loro ho scambiato le maglie. Ci tengo molto, ho un grande legame con loro". Poi sull'omonimo Gigio: "Tanti mi chiedevano se fossimo parenti, quando l'ho incontrato ne abbiamo parlato e ci abbiamo scherzato su". Sul passato: "A 16 anni ho avuto un infortunio gravissimo e ho rischiato di smettere di giocare a calcio. Da quel giorno il bicchiere lo guardo sempre mezzo pieno". Infine sul futuro: "Brescia ce l'ho nel cuore perché mi ha dato la Serie A e io l'ho ridata a loro dopo tanti anni. Insieme abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Voglio però restare in Serie A per tanti anni. So che è difficile, ma sento di potercela fare".