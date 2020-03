CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BOLLETTINO / Anticipato di mezzora il consueto bollettino della Protezione Civile con l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Il Commissario Domenico Arcuri illustra i numeri relativi al 27 marzo: "I guariti sono aumentati di 589, sono in totale 10.950. Le persone decedute sono 969, di cui 50 sono relative a ieri.

Sono 4401 contagiati in più rispetto a ieri: i casi attualmente positivi sono 66414 in isolamento domiciliare 36653 persone, 26029 sono ricoverate con sintomi e 3732 in terapia intensiva".

"Purtroppo i dati che ci giungono dal nostro Paese e da altri luoghi del mondo ci dicono quanto sia vasta ciò che stiamo vivendo. E' una pandemia mai vista prima. In una crisi mondiale c'è bisogno di collaborazione senza egoismi e particolarismi: noi Italia stiamo facendo e dobbiamo continuare a fare fino in fondo la nostra parte".