Spagna, Luis Enrique: "Sconfiggiamo il virus. Iniesta si avvicina a Messi"

SPAGNA CORONAVIRUS LUIS ENRIQUE MESSI INIESTA / La lotta al Coronavirus non conosce barriere. Anche in Spagna infatti la situazione peggiore col passare del tempo e il commissario tecnico delle 'Furie Rosse', Luis Enrique rilancia la battaglia al virus: "Rivolgo un pensiero a coloro che purtroppo sono in ospedale, ai pazienti e al personale sanitario che mette la salute degli altri davanti alla propria. Allo stesso modo ringrazio la polizia, i vigili del fuoco e tutte le persone che mandano avanti il paese - ha detto sui canali ufficiali della RFEF - La mia più grande sfida attualmente è arrivare agli Europei del 2021 nelle migliori condizioni possibili; al di fuori del campo, come tutti, è sconfiggere questo virus.

Spero di rimanere alla guida della nazionale spagnola per molti anni".

LEGGI ANCHE >>> Inter, dalla Spagna: via Icardi | Trovata la formula

MESSI - "Il giocatore che mi ha colpito di più in assoluto è Messi. In seconda battuta direi Iniesta, che gli si avvicina molto, anche se tra Messi e gli altri c'è una profonda differenza".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, da Lautaro e Pjanic a Donnarumma: un mercato di scambi