Coronavirus Serie A, Setti paventa il ricorso in tribunale

CORONAVIRUS SERIE A SETTI - "Noi siamo per la ripresa del campionato. Ci piacerebbe giocare". Pensieri e parole di Maurizio Setti. Intervenuto ai microfoni dell'Ansa', il presidente del Verona dice la sua sul campionato di Serie Acostretto a fermarsi per l'emergenza coronavirus. "Sul taglio degli stipendi dei giocatori dico che ci vuole buonsenso da parte di tutti e si discuterà anche di questo al momento opportuno. L'importante ora è cercare di mettere in sicurezza tutto e finire il campionato".

Sull'ipotesi di unaa 22 squadre, Setti avvisa: "Non è giusto. Ci sarebbero cause infinite e sarebbe anche poco corretto nei confronti di chi sta sotto e ha speso soldi per salire" le parole riportate da 'Calcio e Finanza'.

