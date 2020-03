Roma, Zaniolo racconta il suo isolamento: dal recupero fisico alle partite a FIFA

CORONAVIRUS ROMA ZANIOLO GINOCCHIO PLAYSTATION / Nonostante l'isolamento per l'emergenza Coronavirus, continua il lavoro di riabilitazione dall'infortunio di Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista della Roma si è raccontato in diretta Instagram: "Mi sento sempre meglio. Mi alleno e i fiosioterapisti mi assistono con le videochiamate: tutto quello che facevo a Trigoria adesso lo faccio a casa. Non è cambiato molto. Prima andavo al campo e tornavo a casa, dove rimanevo tutto il giorno. Ora rimango a casa, ho visto tutti i film di Netflix, gioco a FIFA, Call of Duty, aspettando questo periodo finisca. Offendo Zaniolo quando sbaglia un gol anche alla Playstation. Mi arrabbio con me stesso ma do sempre la palla al mio giocatore (ride, ndr). Mbappè è il mio giocatore preferito a Fifa, prende tutte le palle lunghe.

Zanilo ha quindi continuato sulle chiamate con gli altri giallorossi: "Nel gruppo whatsapp ci scambiamo qualche battuta. Quelli più attivi sono Jesus e Spinazzola. Mkhitaryan è un grande, dentro e fuori dal campo. Gli chiedo com’è Ibra o Pogba, gli chiedo consigli, in campo è un fenomeno. Siamo molto uniti. Mi trovo meglio con Pellegrini, Mancini e Spinazzola, ma sono tutte persone gentilissime e disposte a darti una mano. Quest’anno è un gruppo bellissimo davvero".

Sulla notte dell'esordio al Bernabeu: "La sera prima della gara mi sentivo normale. Il mister mi aveva detto alle 11 della mattina che avrei giocato e fino alle 21 ho guardato il soffitto. Stavo in camera con Fuzato, stava al pc e io lo invidiavo un po’ perché non aveva pressioni (ride ndr) ma è stato bellissimo. Quando sali le scale e vedi ottantamila persone vestite di bianco non è facile".

