Inter, dalla Spagna: via Icardi | Trovata la formula

CALCIOMERCATO INTER ICARDI - A quasi sette mesi dalla cessione in prestito avvenuta nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, in casa Inter sta tornando di moda la questione legata a Mauro Icardi.

Dopo una buona prima parte di stagione, infatti, il centravanti argentino non trovava più spazio nello scacchiere di Tuchel prima dello stop per l'emergenza coronavirus e quindi appare difficile ipotizzare che ilpossa decidere di pagare i 70 milioni necessari a riscattarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 'No' a Conte: vuole la Premier

Questo a meno che il Psg non decida di 'usare' poi Icardi come pedina di scambio con la Juventus per arrivare al centrocampista bosniaco Miralem Pjanic. Ma c'è anche una nuova soluzione che l'Inter gradirebbe molto di più per troncare definitivamente il rapporto con il suo ex capitano senza rinforzare gli storici rivali. Secondo il portale iberico 'Todo Fichajes', l'Atletico Madrid sarebbe pronto a tornare alla carica per il bomber argentino e avrebbe proposto la stessa soluzione adottata per prendere Morata dal Chelsea: prestito con obbligo di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, da Lautaro e Pjanic a Donnarumma: un mercato di scambi