CORONAVIRUS MALAGO' SERIE A / Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto a 'Radio 24' per parlare degli effetti del coronavirus sullo sport in generale. Per ciò che riguarda il calcio e l'ipotesi di taglio stipendi, il numero uno dello sport italiano è chiaro: "Levare il 30% a un giocatore che guadagna 10 milioni netti è un conto, levarli a un professionista di serie B o lega Pro è una cosa diversa. Forse è giusto che chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare, come sta già accadendo". Sull'ipotesi che la Serie A perda di valore, Malagò afferma: "Non credo. Ci sono tanti discorsi aperti. Se oggi rischi di perdere 'Mario Rossi'...ma dove va oggi? Forse abbiamo possibilità di livellarci con club stranieri, non ripetendo vecchi errori però".

Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>>DIRETTA - Emergenza coronavirus, Boris Johnson positivo | La Juve si taglia lo stipendioInfine, si parla delle Olimpiadi, rinviate al 2021: "Faccio parte del Cio, Bach è stato un gigante in questi giorni. Da adesso tutti devono fare sacrifici e compromessi. Se tutti rimangono arroccati nel proprio orticello le soluzioni non si trovano. Mi ha fatto sorridere che persone suggerissero cosa fare e non fare. Oggi comanda l'Oms. Se la comunità scientifica dice che da oggi si può iniziare a fare qualcosa, che sia la corsa o i contatti tra giocatori, allora ci può essere speranza. Atleti svantaggiati? Dico che a bordo rimarranno tutti, per Pellegrini e Zanardi non si saranno problemi, qualcuno può esserci per Montano, ho sentito la Di Francisca: sono ottimista..."