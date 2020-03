Arsenal, Italia o Brasile: l'annuncio di Martinelli

ARSENAL MARTINELLI ITALIA BRASILE / Già dieci gol in questa stagione per il giovanissimo Gabriel Martinelli, attaccante classe 2001 dalle chiare origini italiane, di proprietà dell'Arsenal. Convocato da Tite per uno stage con il Brasile prima dell'ultima Copa America disputata, il baby bomber resta comunque conteso proprio dalla Seleçao e dall'Italia e quindi convocabile magari in futuro anche dal ct Mancini. Martinelli, seppur ben indirizzato, resta però ancora indeciso sulla scelta finale come testimoniato dalle sue parole a 'Globoesporte': "Non c'è ancora nessuna decisione definitiva ma, certamente, rappresentare il mio Paese è un privilegio che mi onorerebbe molto. Il Brasile resta un sogno, mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi".

Sulla sua crescita: "A volte è davvero difficile credere che tutto questo sia accaduto così in fretta, ma so che è reale e che, allo stesso tempo, si tratta di una grossa responsabilità. Io continuo a lavorare come sempre per farmi trovare pronto, non vedo l'ora di tornare in campo per provare a far vincere l'Arsenal".

