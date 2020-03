Calciomercato Milan, secco No dalla Germania

CALCIOMERCATO MILAN CUISANCE - Nei giorni scorsi il nome di Michael Cuisance è stato accostato in modo insistente al Milan. Si tratta di un centrocampista francese classe 1999 che milita nelle giovanili del Bayern Monaco ma che ha già fatto il suo esordio in prima squadra sia in Bundesliga che in Coppa di Germania.

I rumors, tuttavia, non trovano conferme nelle informazioni del tabloid tedesco 'TZ', secondo cui il giovane mediano transalpino non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi in, volendo dimostrare il suo valore e fare carriera nel Bayern.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, uno scoglio per lo scambio col Psg

Milan, fissato il prezzo di Donnarumma: nuova pretendente