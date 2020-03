CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI RINNOVO / In casa Napoli c'è aria di rinnovo. A sposare la causa azzurra dovrebbe essere prossimamente Piotr Zielinski, come anticipato nelle scorse settimane anche da Calciomercato.it. Il centrocampista polacco ha un contratto che andrà in scadenza nell’estate del 2021, quando avrà ventisette anni e sarà dunque nel pieno della maturità calcistica.

Secondo quanto sottolineato anche oggi dal 'Corriere dello Sport' le strade dell'ex empolese e dei partenopei dovrebbero incrociarsi ancora fino alcon un ritocco che porterà l’ingaggio a due milioni e ottocentomila euro, in una prima fase, per poi condurlo fino ai tre milioni e mezzo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Napoli, taglio degli stipendi dei calciatori: l'annuncio dell'avvocato

Per ridurre inoltre al minimo le tentazioni estere salvaguardando il patrimonio del calciatore, il Napoli andrà ad inserire una clausola che si trasformi in deterrente. Dai 65 milioni di quella attuale ad un restyling fino ai 100 nelle idee del club azzurro per blindare in modo definitivo Zielinski che continua ad avere appeal internazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, si stringe per il rinnovo di Zielinski: le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Milan, Milik e il futuro a Napoli: ultime CM.IT