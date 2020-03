Calciomercato, no all'Inter | Preferisce la Premier

CALCIOMERCATO INTER CONTE - L'Inter potrebbe veder sfumare un acquisto estivo. O meglio un ritorno, quello di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma i campioni di Germania non sembrano affatto intenzionati a pagare i 120 milioni di euro necessari a riscattarli. Il Barcellona, proprietario del cartellino, spera allora di riuscire ad inserirlo in uno scambio per strappare Lautaro Martinez ai nerazzurri, anche se in casa Inter non tutti sono convinti di Coutinho.

Ad ogni modo, secondo il 'Mundo Deportivo', l'attaccante carioca non vorrebbe giocare né in Serie A né nella Ligue 1 francese dove è corteggiato dal. Il suo obiettivo è tornare in Premier League dopo l'esperienza al Liverpool: in Inghilterra piace soprattutto a

