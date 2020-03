p>VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ICARDI MILAN INTER DONNARUMMA SENSI / Torna l'appuntamento con le ultime news di Calciomercato.it . Anche oggi la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del mercato, italiano ed estero. Per restare sempre aggiornato sul calciomercato e non solo

Dai 'sacrifici' in casa Juventus per Pogba e Icardi alle ultime su Donnarumma e Sensi per le milanesi. Ma non solo.

GUARDA IL VIDEO!