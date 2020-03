CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES LIVERPOOL / Gli occhi dei top club europei su Ferran Torres. Barcellona, Real Madrid e anche la Juventus hanno da tempo messo nel mirino il nuovo gioiello del Valencia, e nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un'altra big estera, stavolta dall'Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', infatti, anche ilstarebbe osservando il talento classe 2000, consapevole però della fortissima concorrenza. Torres è in scadenza di contratto nel 2021 e ha una clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro, ma il Valencia potrebbe abbassare le pretese per non rischiare di perderlo a zero . Si profila un'importante asta internazionale, dunque, per il gioiello spagnolo.