CORONAVIRUS BRUSAFERRO / Intervenuto in conferenza stampa, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, ha fatto il punto sugli ultimi numeri dell'emergenza Coronavirus: "Il dato rilevante è che a partire dal 19/20 marzo il numero di nuovi casi segnalati cala. La curva sembra attenuarsi: non siamo in una fase calante, ma di rallentamento della crescita.

Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato".

Anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha poi ribadito l'importanza di mantenere le misure restrittive: "È fondamentale proprio perché osserviamo segnali chiari di efficacia delle misure di contenimento non flettere dalle medesime. Le misure di distanziamento sociale sono state assolutamente determinanti per contenere il problema specie nelle aree in cui non ha impattato così rilevante come in Lombardia e nelle aree limitrofe. Non dobbiamo mollare".

