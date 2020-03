CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO / Costantemente alla ricerca di calciatori che siano in grado di migliorare una rosa già altamente competitiva, la Juventus continua a pianificare anche un calciomercato in uscita importante in vista della prossima stagione.

Al di là dei vari big, la dirigenza bianconera tenterà di monetizzare anche attraverso la cessione di alcuni giocatori di proprietà, ma attualmente militanti in altre squadre. Come Cristian, ad esempio. Secondo 'goal.com', infatti, già a gennaio Fabioè stato stuzzicato da un'offerta importante del, non tramutatasi in fumata bianca soprattutto per mancanza di tempo. Anche in vista della prossima stagione, alla Continassa sono pronti ad ascoltare e valutare con attenzione eventuali offerte per il 21enne argentino, lasciato in prestito al Genoa dopo l'acquisto a titolo definitivo per 26 milioni di euro più bonus.