CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE / Possibile super derby inglese, anzi di Liverpool per Ciro Immobile.

Secondo 'Liverpool-Echo', oltre all'dici sono infatti anche i 'Reds' di- che lo allenò a Dortmund - sul bomber biancoceleste.

Per i Campioni d'Europa, il 30enne campano rappresenta un'alternativa a Timo Werner del Lipsia, obiettivo non facile da raggiungere anche se il giovane tedesco ha una clausola intorno ai 60 milioni di euro. Per la medesima fonte, come alternativa il Liverpool valuta pure un altro giocatore di Serie A: Josip Ilicic, autore di una grande stagione con l'Atalanta.

