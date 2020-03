CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA PAREDES / Torna d'attualità un possibile scambio sull'asse Milan-PSG. Il coronavirus potrebbe limitare gli affari cash nel prossimo mercato estivo, privilegiando gli scambi tra le varie squadre.

In questo scenario si inserisce un possibile affare che vedrebbe coinvolti il 'Diavolo' e il sodalizio campione di Francia.

Il Milan è alle prese con il rebus Paqueta, autore fin qui di una stagione deludente in rossonero. Solo il Paris Saint-Germain avrebbe chiesto informazioni ne mesi scorsi per l'ex Flamengo, con il Dt Leonardo che lo portò a Milano che resta vigile sul centrocampista brasiliano. Stando a 'Tuttosport' Paqueta potrebbe finire sotto la Tour Eiffel in cambio di Paredes, già accostato alle big italiane, Juventus, in particolare, nella sessione di gennaio. Uno scambio alla pari, che vedrebbe l'argentino tornare in Italia dopo le esperienza con Roma ed Empoli. Il problema per il Milan potrebbe però essere l'ingaggio di Paredes, non compatibile con le nuove linee guida dettate da Elliott.