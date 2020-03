CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Dopo l'interessamento della scorsa estate e i rumors invernali, in casa Juventus sembra essere tornato di moda il nome di Marcelo. Legato da un rapporto molto forte con Cristiano Ronaldo, l'esterno sinistro ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi e, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2022, è uno dei principali indiziati alla cessione estiva.

L'investimento fatto pere le condizioni fisiche non sempre ottimali hanno persuaso la dirigenza blanca a valutare con attenzione le eventuali offerte per il calciatore 31enne che, dal canto suo, non disdegnerebbe affatto di continuare la propria avventura europea in un grande club come quello bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco l'alternativa a Pogba: intensificati i contatti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, la pista Guardiola prende quota

Calciomercato Juventus, viaggio a Madrid per Marcelo

L'interesse bianconero è tornato così a farsi molto concreto al punto che, secondo il quotidiano spagnolo, prima del blocco aereo causato dall'emergenza Coronavirus alcuni emissari bianconeri avevano programmato un viaggio a Madrid per parlare con gli agenti del calciatore. In caso di apertura al trasferimento, secondo 'La Stampa' Marcelo riceverebbe un'offerta quadriennale, con due anni di contratto in più rispetto all'attuale vincolo con il Real.