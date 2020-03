CORONAVIRUS INTER CONTE / In un'intervista riportata da 'Yahoo Sports' e rilanciata da 'Tennis World Italia', Antonio Conte ha lanciato un importante messaggio sull'emergenza Coronavirus: "La cosa più importante in questo momento è mostrare forza e coraggio. Bisogna far capire alle persone che restare a casa è una questione di massima importanza.

È questo che fa la differenza ed è l'unico modo affinché sia possibile tornare alla nostra normalità il più presto possibile".

Fondamentale, secondo l'allenatore dell'Inter, anche l'influenza dello sport: "È importante capire cosa può offrirci lo sport. Avere una mentalità competitiva e applicarla in tutti i contesti della vita può davvero aiutare".

