CALCIOMERCATO INTER SENSI / L'Inter inizia ad interrogarsi sul futuro di Stefano Sensi. Dopo ottimo avvio di stagione, l'ex Sassuolo ha perso sempre più brillantezza complici gli infortuni che lo hanno costretto a diversi stop ai box.

La fragilità fisica preoccupa la dirigenza e poyrebeb metetrne in discussione la permanenza a Milano.

Il centrocampista della Nazionale è in prestito con diritto di riscatto in nerazzurro, per un'operazione complessiva da 27 milioni di euro da versare nelle casse del Sassuolo. Una spesa che potrebbe pesare sul bilancio dell'Inter, soprattutto vista la difficile situazione generata dall'emergenza sul coronavirus. Oltre all'arrivo a gennaio di Eriksen, anche le prossime strategie a centrocampo di Marotta e Ausilio per la prossima estate potrebbero cambiare il destino di Sensi, che ad oggi non sarebbe più un elemento chiave dello scacchiere di Antonio Conte come ad inizio stagione. Il classe '94, oltre al Barcellona, negli ultimi mesi è stato accostato anche alla Premier League.