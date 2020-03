CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA TER STEGEN / In Spagna nelle ultime settimane è scoppiato il caso Ter Stegen. L'accordo sul rinnovo di contratto con il Barcellona non è stato ancora raggiunto e così le voci di mercato attorno al suo futuro si sono moltiplicate.

Tra i vari club interessi al super portierone tedesco c'è anche la Juventus di Sarri, ma secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' in casa bluagrana le acque sembrano essersi calmate. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Ter Stegen rinnoverà con il Barcellona''

L'accordo tra le parti non è stato ancora raggiunto a causa dell'attuale emergenza sanitaria che ha paralizzato tutti i discorsi. Il ritardo accumulato e le offerte recapitate a Ter Stegen generano insicurezza nei tifosi blaugrana ma il Barcellona non ha paura ed è fiduciosa in vista del futuro. Come riportato dal 'Mundo Deportivo, fonti interne del club assicurano che “Ter Stegen rinnoverà per almeno altri quattro o cinque anni".

