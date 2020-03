CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV FLORENZI / In vista della prossima estate, la dirigenza della Roma è chiamata a prendere importanti decisioni per quanto riguarda il reparto di difesa. In attesa di capire quale sarà il futuro di Smalling, si va verso una completa rivoluzione sulle fasce. Dei cinque terzini oggi in rosa, sei se si considera anche Florenzi, attualmente in prestito al Valencia, nessuno è infatti sicuro di restare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il primo nodo da sciogliere è quello di Davide Zappacosta: il terzino azzurro è ai box per la rottura del crociato anteriore destro, la Roma vorrebbe riconfermarlo prolugando il prestito ma bisognerà trattare con il Chelsea.

Il suo vice potrebbe essereche però guadagna quasi 1,5 milioni di euro: la dirigenza potrebbe decidere di privarsene per puntare su qualcuno che costi meno.è tornato sorprendentemente in campo con i giallorossi ma su di lui restano delle riserve caratteriali: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021, in estate o si rinnova o ci si dice addio. E difficilmente tornerà. Che potrebbe anche non restare a, ma in caso andrà altrove: la Fiorentina è lì, pronta ad accoglierlo.

A destra teoricamente potrebbe giocare anche Spinazzola, che però può trovare spazio pure a sinistra. Il problema è che la Roma aveva deciso già di cederlo a gennaio e forse può tornare a pensarci su anche tra un paio di mesi. A meno che non si decida di separarsi da Kolarov, che va per i 35 anni e che ha il Bologna che lo corteggia da vicino.

