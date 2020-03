CALCIOMERCATO LAZIO LUIZ FELIPE / Luzi Felipe è diventato uno dei simboli della Lazio di Simone Inzaghi. Arrivato nel 2016 per soli 800mila euro, ora il brasiliano ne vale 40 milioni di euro. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Barcellona e il Bayern Monaco lo hanno messo nel mirino ma il ds Igli Tare è al lavoro per blindarlo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il contratto è in scadenza nel 2022, la volontà della Lazio è quella di sedersi alla scrivania e rinnovarla fino al 2025.

I discorsi vanno avanti da tempo, la trattativa si è avviata almeno sulla proposta di raddoppiare l'attuale ingaggio percepito da circa 800 mila euro. Per l’accordo fino al 2025 si ipotizza infatti una cifra oltre i. Attorno alsi potrà costruire la difesa del futuro ma non è però da escludere un'eventuale partenza qualora arrivi un’offerta da quaranta milioni che potrebbe dettare in casa Lazio pure un cambio di rotta.

